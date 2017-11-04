〈中部〉虎頭山流動廁所 佔停車格又上鎖

2017-11-04

林務局要求縣府速撤除

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮虎頭山公有停車場，最近出現二座臨時流動廁所，不僅佔用停車空間，更散發濃濃異味，在埔里Long Stay的日本民眾也看不下去，投書要求改善，林務局南投林管處表示，停車場用地由縣府承租管理，不容私設流動廁所，已要求縣府善盡管理責任，儘速撤除違規設施。

埔里鎮知名景點虎頭山，不少鎮民前往登山健身運動，也是飛行傘運動勝地，但山頂長期未設置公廁，讓民眾想「方便」的時候很不方便，甚至有人隨地便溺，影響環境觀瞻，最近山頂停車場則是出現二座流動廁所。

流動廁所佔用二個停車格，上山民眾想上廁所，卻發現門上鎖。民眾表示，詢問公所、縣府均未擺放流動廁所，初步了解是飛行傘運動人士自行設置，質疑是公器私用。

來埔里Long Stay的日本民眾佐藤史朗，每天到虎頭山撿拾民眾亂丟的垃圾，也不滿流動廁所平時總是上鎖，難道只有飛行傘玩家能用，廁所上鎖卻又散發濃濃異味，辜負美麗的景點，希望虎頭山頂能有完善的公廁。

林務局南投林管處表示，虎頭山頂停車場位於埔里事業區第九十六林班，由縣府承租闢建停車場，供民眾停車，不該有流動廁所，埔里工作站人員發現後，十月廿七日行文縣府要求善盡管理責任，限期移除，若評估有設置廁所的需要，可提出用地申請。

公所已爭取設簡易廁所

埔里鎮公所指出，虎頭山受限土地多半為林班地，山頂的取水困難，設置永久廁所不易，但為符合觀光旅遊需求，已爭取在虎頭山頂設置簡易廁所，進行規劃設計中，將報請林務局、縣府同意施設。