〈中部〉電動機車補助金 彰縣輸台中雲林很大

2017-11-04

環局加碼金額 不到雲林三分之一

〔記者張聰秋／彰化報導〕為了救日益惡化的空氣品質，環保署祭出補助金鼓勵民眾淘汰二行程機車換購電動二輪車，各地環保局各自再加碼補助額度，彰化縣加碼的補助金五○○○元，跟雲林縣一萬七○○○元、台中市一萬五○○元差很多，補助金不如人影響民眾申請意願，今年到目前為止，全縣淘汰二行程機車並換購重型電動機車的申請案件僅有二十件。

對此，彰化縣環保局長江培根指出，補助金預算從空污基金而來，環保署分配給彰化縣空污費用比鄰近雲林縣和台中市少很多，去年彰化縣空污基金決算金額約三三○○萬元，與台中市二億多元和雲林縣超過一億元空污基金，無法相比。

空污基金不如人 爭修改提撥比例

江培根表示，台中市和雲林縣能夠獲得環保署那麼高額的空污基金，主要是因為這兩個縣市能夠徵收大型固定污染源的空污費用很高，台中市有台中火力發電廠，雲林縣有六輕麥寮工業區，彰化縣夾在中間，長期以來，無法直接從徵收大型固定污染源的空污費中受益，使得縣內空污基金能運用經費很有限。

江培根說，空污會流動，身處大型固定污染源下風處的縣市，更應該受到關照，已有環保團體在環保署反映修改目前空污基金收支提撥和運用比例，環保局希望環保署採納環保團體的建議，修改基金提撥比例。

環保局最新統計，全縣目前申請淘汰二行程機車，以及淘汰並換購電動機車或電動（輔助）自行車，還有新購電動機車和電動自行車，申請件數共一萬二七八九件，其中超過九成以上比例，有一萬一一○六件申請案件淘汰二行車機車，未換購電動機車。

環保局空氣品質科股長朱健瑋說，縣內補助電動機車和電動自行車補助項目共有七種，補助金額最高的是二萬二○○○元，包含經濟部工業局一萬元、環保署七○○○元、彰化縣環保局五○○○元。

已申請電動機車補助的張姓市民說，市面一台電動機車約六、七萬元，彰化縣最高補助金二萬二○○○元，民眾自付額約四萬元，感覺很不錯，但若與台中市和雲林縣相比，就有不如人的感受。