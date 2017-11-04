〈中部〉北港回收場燒12小時 環局擬開罰

2017-11-04

前天中午失火 悶燒至昨凌晨

〔記者黃淑莉／雲林報導〕北港鎮一家資源回收場前天中午發生火災，因場內堆置大量易燃塑膠物品，第一時間黑煙竄天造成北港空氣品質急速惡化，下風處建國國中師生首當其衝，紛紛戴上口罩，環保局獲報到場，發現業者未依規定設置相關防範措施，依違反「空氣污染防制法」最高可罰款一百萬元。

發生火災的資源回收場位在民樂路，前天中午十二點左右，堆滿回收物的堆置場突然冒出火花，在風勢助長下，火勢一發不可收捨，甚至有民眾聽到爆炸聲，濃煙竄天，兩公里外都看得見，雲林縣消防局獲報出動六部消防車前往灌救，雖將火勢控制住，但因回收物持續悶燒，五十多位消防、義消人員接力滅火十二小時後才完全撲滅。

下風處建國國中 啟動應變措施

火災發生第一時間，位在下風處的建國國中校內空氣品質即時監測器測得細懸浮微粒（PM2.5）瞬間飆高到每立方米一二○至一三○微克，校方緊急啟動空污應變措施，請各班級緊閉門窗、取消戶外活動，由於味道刺鼻，許多師生戴上口罩自我防護。

建國國中校長林吉城表示，前天放學時回收場仍在悶燒，為避免影響師生健康，校方原規劃若火勢昨天早上五點前還未撲滅，將停課一天，感謝消防人員漏夜滅火，昨天正常上課。

雲林縣環保局代理局長張喬維指出，稽查人員發現火災產生的粒狀污染物明顯散布在空氣中，已違反「空氣污染防制法」第卅一條第一項第一款「從事燃燒、融化、煉製、研磨、鑄造、輸送或其他操作，致產生明顯之粒狀污染物，散布於空氣或他人財物」規定，依空污法第六十條可處十萬元以上一百萬元以下罰鍰。