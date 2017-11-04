〈中部〉結球率低僅收2成 高麗菜農嘆虧本

2017-11-04

秋季高麗菜 不堪高溫摧殘

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕今夏颱風過門不入，七至九月間因氣溫飆升，嘉義縣秋季高麗菜不堪高溫摧殘，結球狀況不理想，結球率過低者，菜農忍痛耕除，血本無歸，勉強採收上市也因品質不佳，賣不到好價錢，叫苦連天。

國立嘉義大學園藝學系教授洪進雄表示，一般高麗菜品種不耐熱，適合生長溫度廿至廿五度間，農民多在十月底、十一月初水稻收穫後開始種植，待二至三個月後可收成，因當時已深秋、入冬，結球率就高；高麗菜結球率不佳，應是農民提早種植又遇到氣溫仍偏高造成。

高麗菜正式名稱為「結球甘藍」，喜歡涼性氣候，經不斷研究育種，現有耐熱性品種，適合南部平地晚夏栽種，且成長期短，從定植至採收為六十至六十五天，稱為秋季高麗菜。

今年嘉義縣種植秋季高麗菜的菜農卻被天氣打敗，菜農估計有三成完全無收，五成品質欠佳，可採收上市者僅兩成。

被天氣打敗 菜農花錢耕除

黃姓菜農說，原本想說秋高氣爽種高麗菜，怎知碰上「秋老虎」，十月間高溫還有三十五度左右，影響高麗菜結球，很多只長葉子就是不結球，只好花錢耕除，心都在淌血。葉姓菜農也說，高麗菜種植成本一公斤約四至五元，目前中級品批發價每公斤廿二元，如果能夠達到中級品質，可發點小財，但因品質普遍不佳，大多被歸類下價，每公斤剩八元，雖然好像有賺錢，但還有許多未採收的劣品留在田間，總結仍虧本。

陳姓菜農表示，以往政府為解決高麗菜滯銷，會實施耕除計畫，今年不是生產過剩，而是敗給天氣被迫自動耕除，讓菜農苦不堪言。