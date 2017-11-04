〈中部〉中台灣影視基地上樑 明年中完工

2017-11-04

將打造成全台最大拍片基地

〔記者陳建志／台中報導〕市府新聞局斥資七．八億，在霧峰興建「中台灣影視基地」，工程進度超前，預計明年六月完工，市長林佳龍與未來營運的中影八德公司董事長郭台強昨日一起參加上樑典禮；林佳龍表示，這裡未來將有二大一中的攝影棚，還有造浪池、深水池，將是亞洲拍攝水景最好的地方，強調整個台中都是攝影棚，邀請國內外劇組來台中拍片，行銷台中。

定位為亞洲拍攝水景最好的地方

「中台灣影視基地」去年十月動土後，工程進度超前，預計明年六月可如期完工，昨天舉行上樑儀式，市長林佳龍、新聞局長卓冠廷、都發局長王俊傑、ＯＴ營運商中影八德公司董事長郭台強以及多位市議員都出席，祈求工程順利完工。

林佳龍表示，中台灣影視基地對於打造台中成為台灣重要影城跨出一大步，未來這裡有二座全台最大攝影棚、一座中型攝影棚，以及深達七米的深水池，加上李安導演拍攝《少年Pi的奇幻漂流》留下的造浪池，不但是全台最大拍片基地，更定位為亞洲拍攝水景最好的地方。

林佳龍並說，目前正積極和中央協調，希望能取得附近大里軍方低度運用約廿公頃土地，做為影視基地二期計畫的戶外實景拍攝場地，相信以台中天氣好、交通方便、文化豐富與生活機能完善的條件，可以提供拍片團隊最好的環境。

林佳龍表示，市府已成立台中市影視基金會，每年並以一億元基金扶植影視產業，之前受到歡迎的《紅衣小女孩２》、入圍本屆金馬獎多項大獎的《大佛普拉斯》，還有電視劇《花甲男孩轉大人》都是在台中拍攝，強調台中具備拍電影的好環境，希望整座城市都是片廠。

ＯＴ營運商中影八德公司董事長郭台強表示，中影是台灣歷史最悠久的電影公司，很榮幸能參與未來營運，稱讚整座基地設備完善，未來除與市府緊密合作，強化影視產業發展，更會全力和好萊塢交流，並爭取片商來台拍片。