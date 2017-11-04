〈中部〉草屯中原里栗南瓜 4章1Q掛保證

2017-11-04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣菸酒公司從今年起終止菸葉契作，過去是菸葉產區的南投縣草屯鎮中原里，已經改種高經濟作物栗南瓜成功轉型，有「四章一Q」認證的栗南瓜價格每台斤至少六十元，參加評選獲得特等獎的栗南瓜，草屯農會以一台斤一百元收購，身價再翻漲。

草屯鎮中原里是最早栽植栗南瓜的村里，農民栽植的面積不斷增加，並擴及到周邊的南埔、北勢等里，西區也有農民投入栽種，目前栽種面積近七十公頃，草屯鎮農會目標是擴增到一百公頃，目前該會已舉辦兩年的栗南瓜評選賽，獲特等獎的收購價是每台斤一百元，瓜農受到鼓舞，都希望自己的栗南瓜能得獎，而有更好的收益。

近幾年來，草屯鎮一般的栗南瓜價格維持在每台斤四十到六十元之間，而中原里有十多位農民申請「四章一Q」認證，價格是從六十元起跳。也是「四章一Q」認證瓜農的中原里長李義遠表示，「四章一Q」認證很嚴格，且每年多次抽檢，只要該產銷班獲認證的農民有一人不通過，整班都會被取消資格，因此瓜農們在施肥用藥和農園照顧都十分小心。

中原里標榜該里是「栗南瓜的故鄉」，李義遠為了讓該里的中原國小學童體驗種栗南瓜的滋味，學習瓜兒的生長和照顧，提供一小部分自己的農地，昨日讓中原國小四、五年級的學生下田種瓜，而種下栗南瓜種子後，李義遠接回照顧工作，九十天後成熟採收時再由小朋友來體驗。

小朋友體驗種栗南瓜都很興奮，答應「里長伯」李義遠每天會注意生長情形，隨時向其通報。李義遠昨則教小朋友，栗南瓜變大還不算成熟，要蒂頭從綠色變深褐色才是可採收的熟瓜。