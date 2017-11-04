〈中部〉伸港曾家村養殖烏魚 明天「現殺現賣」

2017-11-04

盤商、餐廳、老饕 摩拳擦掌

〔記者湯世名／彰化報導〕烏金來了！彰化縣今年首批養殖烏魚上市，即將在本周日「抓魚取卵」，由伸港鄉曾家村漁民曾能允當天清晨捕撈四千多尾，預估平均每尾烏魚可達三台斤，烏魚殼、烏魚子肥美又超值，由於現殺現賣「尚青」，消息傳出，已有不少盤商、餐廳、老饕及當地居民準備明天一早就到產地搶購，參與這場年度盛會。

依照漁民曾能允規劃，明天清晨六點多就展開捕撈，分工合作將養殖烏魚載到岸上，再接力殺魚取卵，把黃澄澄的烏魚子、烏魚殼、烏魚鰾分裝到不同籃裡；去年烏魚殼產地價每台斤約五十五元，烏魚子則是每台斤七百元，他初步預估今年價格應與去年差不多，甚至會更好。除了現場現殺現賣給消費者，有的養殖烏魚將送往南部銷售，或到台中、彰化魚市場，烏魚子則到加工廠處理。

去年一個人就買了四十多尾烏魚的彰化縣議員賴清美說，養殖烏魚一年才抓一次，伸港鄉的鹽水魚塭烏魚鮮度不比海水裡的野生烏魚差，每年都不用宣傳，消費者都慕名而來，養殖池都擠爆採買人潮，足見品質有保證。

鹽水養殖 肉質鮮美魚子高檔

今年彰化縣首批養殖烏即將「現抓現賣」的消息傳出，已有不少盤商、餐廳、老饕及當地居民躍躍欲試，準備在明天一早就到產地搶購。當地居民說，每年這個時節看到漁民出動貨車，就知道新鮮的養殖烏魚即將收成，「消息靈通」的人都在一早即聚集在曾家村買現殺烏魚；一名老饕則說，天候轉涼，這裡的養殖烏肉質鮮美，烏魚子品質高檔，絲毫不輸給野生烏魚，他已決定趕早去買，以免向隅。

海產店業者則說，烏魚性寒，所以可以再加麻油、薑片，來做為各種補身菜色，而且烏魚可以有很多種烹調方式，煮麵線，炸魚片，或做成糖醋味，都是秋冬獨特的可口料理。