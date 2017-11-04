〈中部〉民進黨嘉縣長初選 3選將文宣出招

2017-11-04

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨嘉義縣長黨內初選文宣戰登場！前農委會副主委翁章梁上月底在嘉縣各主要路口掛上「選縣長」看板，縣議長張明達昨在官方臉書粉絲團搶先曝光「幸福速可達」文宣照，太保市長黃榮利也在個人臉書宣傳各種政績。

副縣長吳芳銘曾傳出有意參與縣長黨內初選，但他因未繳黨費致黨齡中斷，目前黨齡未滿兩年，無法參加初選，他曾向黨中央提出申訴，黨中央回覆確定資格不符初選辦法，目前僅剩徵召或選擇無黨參選，他仍積極出席各活動場合，保持曝光度。

上月底，翁章梁宣布參選縣長後，搶先掛出參選看板，看板凸顯「選縣長」主軸。翁的競選辦公室指出，看板主色採不同於傳統草綠色的清新綠，色調較淺很吸引年輕族群，翁穿著襯衫繫領帶、眼睛望向遠方的表情，呈現有遠見、有魄力的專業首長形象；文宣中強調，翁有中央歷練、深耕嘉義，擁有為嘉縣爭取建設，協調政策能力。

張明達臉書粉絲團公布參選宣傳照，張穿著皮外套騎速克達機車載著妻子，兩人滿臉笑容，幸福洋溢，以「幸福速可達」對照「縣長選擇張明達」，展現親民形象。對於騎速克達機車文宣形象的意涵，張明達笑說，「是秘密，先不公布」，最近正與廣告公司洽談，待掛上看板後，「再解密，保持新鮮感」。

太保市長黃榮利說，任內推動青農返鄉、償完公所債務，成功提升太保市人口數等執政成果，改善少子化、年輕人無工作機會等問題，明年市公所規劃推出一胎一萬元，第二胎兩萬元的生育津貼，做好市政就是爭取初選提名最好的宣傳。