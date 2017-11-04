〈中部〉成功夜市下週分家 30餘攤原地續賣

2017-11-04

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市成功夜市因建築物愈來愈多、腹地變小，為因應現況，夜市一分為二，一部分業者另起爐灶，將於八日遷往雲林科技大學旁，新成立「雲科觀光夜市」，擴大業營，但仍有卅餘攤業者在游姓地主力挺下，將留下來繼續營運。

仁義路新開雲科觀光夜市

雲林縣斗六市舊炮台成功夜市上個月貼出公告，表示成功夜市因腹地建築物越來越多，經營團隊決定結束營業，目前已在斗六仁義路帝寶社區附近承租用地，預計十一月八日遷往新址營業，一週開市兩天，讓人以為有卅餘年歷史的成功夜市即將走入歷史。

事實上，成功夜市分成南北各半，北區游姓地主為照顧攤販，仍持續免費提供土地讓攤商設攤，也讓陪伴斗六市民卅餘年的成功夜市能繼續營運，業者還貼出告示，歡迎舊雨新知繼續到成功市場消費。

南區攤商撤 成功夜市縮小

因南區攤商即將遷離是不爭的事實，未來成功夜市規模勢必縮小。

雲科觀光夜市發起人之一郭姓業者表示，新夜市面積廣達三公頃，目前已招商四百家攤商，未來每週三至週六營業，由於腹地極大，未來可擴增至一千兩百攤，會持續招商，希望成為台灣中南部最大的夜市。

由於雲科觀光夜市與斗六人文夜市相當接近，其中週六營業日又重疊，屆時將產生競爭關係。民眾表示，人文夜市出現競爭者，是刺激夜市成長的動力，希望未來夜市的停車、規劃動線、商品及小吃，品質可以更提升。