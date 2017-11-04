〈中部〉台糖地只租不賣 鹿草貴舍排水難整治

2017-11-04

朴子南勢竹段 闢建滯洪池受阻

〔記者蔡宗勳／鹿草報導〕嘉義縣鹿草鄉竹山村竹子腳與碧潭村有三、四百公頃良田，長年飽受水患之苦，但因貴舍排水整治徵地不順利，治水功虧一簣，縣府與鹿草鄉公所都希望台糖同意出售土地闢建滯洪池，以徹底解決水患。

縣府水利處長林谷樺表示，竹子腳水患問題是貴舍上游支流之一的龜佛山排水，遇豪大雨洪水無法匯流進貴舍排水，往上游溢流成災，解決之道是在貴舍排水朴子市南勢竹段闢建面積十二公頃的滯洪池，讓竹子腳洪水順利往下游貴舍排水宣洩，但向台糖徵地受阻。

嘉縣府續溝通 鄉長盼中央協調

林谷樺說，貴舍排水滯洪池計畫預定本月中旬經中央核定，但因台糖堅持土地只租不賣，開闢計畫出現變數，如果要走區域計畫變更曠日廢時，縣府正持續向台糖溝通，希望能有所突破。

鹿草鄉長楊秀玉說，竹子腳農田淹水急需解決，現有的搶修機制治標不治本，呼籲中央將貴舍排水上游列入優先辦理治理項目，一舉擺脫淹水夢魘，也希望中央儘速協調台糖釋地，保障竹子腳、碧潭與下潭近千農友的生命財產安全。

火龍果農蔡文惟說，竹山村與碧潭村、下潭村交界一帶，每下豪雨即淹水造成農作重大損失，以他為例，火龍果每次淹水收穫剩兩成，一再向相關單位反映，始終不見改善，受災農友苦不堪言。

鹿草鄉民代表陳旭池表示，近幾年只要急降雨，該區域就出現雨水宣洩不及積水，且愈來愈嚴重，淹水面積廣達三、四百公頃，他經常三更半夜被雨聲嚇醒，立即外出巡視，一發現淹水就馬上連絡公所調派機具漏夜搶救。