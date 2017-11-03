〈南部〉市府投入5千萬 規劃北頭洋飛番文化園區

2017-11-03

三年改造園區 最快明年執行

〔記者楊金城／佳里報導〕平埔正名運動剩最後一哩路，原住民身分法修正案已送立法院審議，市府民族事務委員會著手規劃建置南市第一個平埔文化園區—佳里蕭壠社北頭洋飛番文化園區，將至少投入五千萬元，分三年改造園區，最快明年執行。

蕭壠社北頭洋發展協會總幹事楊振爚說，現有的北頭洋文化園區至今成立十三年，過去都是透過社區營造來做，目前文物館、公廨、平埔族高腳屋等都有老舊、損壞情形，必須整建。

特別是北頭洋文化園區的文物館、公廨土地，都是向廿多位地主承租，一年租金約八萬元，加上管理維護，讓蕭壠社北頭洋發展協會吃力，這些年向市府陳情求助。

土地問題必須先解決

市府民族事務委員會提出北頭洋飛番文化園區規劃案，預計逐年建置，最近召開說明會，楊振爚說，地方歡迎市府規劃建置飛番文化園區，但土地問題須先解決。

蕭壠社北頭洋飛番文化園區基地約廿六．七公頃，初步規劃五大景觀區，有飛沙崙區、公廨區、文物館區、飛番墓區、觀光步道，飛沙崙區保留北頭洋的地形、生態環境、三百六十年荷蘭井，公廨區保存北頭洋平埔夜祭文化和場景，文物館區保存平埔文物，飛番墓區保留和重現飛番墓歷史場景、故事，觀光步道串聯各歷史場景。

市府民族事務委員會主委汪志敏說，為配合平埔正名運動，過去三年已盤點調查台南市白河、東山、官田、大內、佳里等十多處平埔西拉雅部落發展現況和有形、無形文史資源，也爭取原民會補助各部落營造，並規劃北頭洋飛番文化園區，如果明年平埔正名實現就能推動執行，至於土地是否價購尚待研議。