〈南部〉鯤鯓王平安鹽祭福袋亮相 掀起蒐集熱

2017-11-03

平安鹽祭 11、12日登場

〔記者楊金城／北門報導〕雲嘉南濱海秋冬盛事二○一七鯤鯓王平安鹽祭，十一月十一、十二日將在北門南鯤鯓代天府廣場登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處官方版二○一七平安鹽福袋、南鯤鯓廟版平安鹽福袋昨首度公開亮相，鹽袋上正氣凜然的Ｑ版池王爺，逗趣不失莊嚴的形象，掀起遊客蒐集熱潮。

雲管處處長徐振能、南鯤鯓廟主委王連興說，希望藉由平安鹽福袋的分送，將一整年的福氣與好運「袋」給大家。平安鹽祭的活動更精彩，值得民眾一遊。

鯤鯓王平安鹽祭今年是第十四年舉辦，活動代言人請來「池府王爺神偶」，徐振能扮演鹽工初體驗，挑起重重鹽簍，重現雲嘉南昔日鹽業文化，與展示鹽福袋的王連興、南鯤鯓廟總幹事侯賢遜、市府副秘書長方進呈、北門區長曾榮嘉等人一起為平安鹽祭宣傳行銷。

官方版、南鯤鯓廟版都吸睛

首度亮相的雲管處官方版、南鯤鯓廟版平安鹽福袋各是歷年來第十五、十四款，今年以Ｑ版池王爺為主角，平安鹽祭舉辦十四年來合計出版廿九款平安鹽福袋，成為遊客爭相蒐集的目標。

雲管處製作一萬三千個鹽福袋，在平安鹽祭兩天活動日舉辦十三個兌換場次，每場次限量一千個鹽福袋免費讓民眾索取，限五百個名額，每人限領兩個。

官方版鹽福袋免費索取方式有兩種：第一種為「消費滿額送」，只要遊客在活動期間，至任兩家不同攤商分別消費滿一百元，可獲得兩張平安鹽福袋兌換券，至鹽福袋兌換區即可兌換兩個，第二種公益捐發票免費送，持十張九到十一月的發票至兌換區，即可免費兌換兩個平安鹽福袋，每人每次限領兩個。

南鯤鯓廟版鹽福袋有一萬個，參加博杯挑戰賽的民眾即可免費獲贈，此外，博杯最多杯數的前三名，可獲得最新掃地機器人、台南大億麗緻酒店雙人住宿券一張、微波爐，獎品豐富。