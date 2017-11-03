〈南部〉越南旅行團群聚登革熱 衛局加強防疫

2017-11-03

〔記者方志賢／高雄報導〕越南旅行團爆登革熱群聚感染，該團一行六十七人，十月卅一日從台中機場入境，本月一、二日到高雄旅遊，高市衛生局先後接獲台中衛生局通報兩例登革熱確診病例，其中女性確診個案，因身體不適住院治療後，二日凌晨搭機返國，另名男性個案沒有不舒服，跟著旅行團續往北旅遊。

女遊高雄身體不適 男領隊送驗確診

高市衛生局表示，一日接獲台中市衛生局轉介越南旅行團境外移入登革熱病例，個案是四十多歲越南籍女性，十月卅一日入境台中機場出現發燒等疑似登革熱症狀，經機場快篩陽性確診，她因身體不適，一日晚間住進高雄市立民生醫院，二日凌晨搭機返國。

本月二日，高市衛生局再接獲台中市衛生局轉介同團境外移入登革熱確診病例，第二位個案為四十多歲越南籍男性，為該團領隊，入境時出現發燒，機場快篩陰性，採檢送驗疾管署確診，該個案身體沒有不適，跟著旅行團繼續旅遊。

衛生局說，該旅行團預定四日離境回越南，其餘同團接觸者六十五人皆無發燒及疑似症狀。

為防堵境外確診個案引發社區感染風險，該團抵達高雄後，立即提供防蚊衛教與防蚊液等健康關懷、晚間入住飯店再次進行全團體溫監測及鼓勵採血送驗，事後進行入住飯店周圍病媒蚊密度調查。該旅行團昨已往中、北部旅遊，衛生單位針對團員健康狀況持續追蹤與轉介，並給予防蚊液提醒做好防蚊措施。