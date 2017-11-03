〈南部〉野餐草地音樂會 〈週六週日〉文青出遊吧

2017-11-03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕秋高氣爽十一月天，當高雄型農遇上駁二藝術特區會擦出什麼樣火花？市府農業局結合駁二藝術特區，推出野餐、音樂會市集，整合農業六級產業，邀請全台文青於週六、日出遊，享受新綠色生活。

駁二登場 還有田園市集及農食廚房等

農業局今年結合駁二藝術特區，推出「秋意農×野餐市集」草地音樂會，將於十一月四、五日下午在駁二大義倉庫區登場，結合田園市集、草地野餐及農食廚房等，民眾在秋日晴空下，看雲野餐、品味音樂。

音樂會請來左手種稻、右手寫歌的以莉．高露，打狗亂歌團嚴詠能唱出台灣精神、「音樂農夫」林生祥用關懷鄉土的母語創作唱出農村地景，搭配新生代「台青蕉樂團」，以台灣青年愛香蕉的精神，用歌曲傳唱出土地的美好。

值得一提的是，農食廚房邀請綠色友善餐廳「好市集手作料理」主廚黃穎以在地食材入菜，創作地中海料理「希臘小米沙拉」，帶領民眾用味覺環遊世界。

重頭戲是青空野餐趣，民眾以在地食材，做為野餐盒料理，一起在青空下野餐；現場更規劃六十攤的野餐市集，由在地小農及原創設計手作，帶來在地農產品、文創商品等物，民眾可搭乘輕軌前往。

農業局另與高師大合作，本週六於高師大校園舉辦安全農產品市集，現場設有五十個攤位，主打四章一Ｑ安全農產品，還舉辦有獎徵答活動，歡迎民眾共襄盛舉。