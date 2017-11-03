〈南部〉焚化爐燒病死禽 崁頂公所反對

2017-11-03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕入秋後是候鳥南下遷徙以及禽流感的好發季節，坊間禽鳥的繁養殖場若有染疫病死禽，都送化製廠處理，日前環保署卻發文通知各縣市環保局，認為若化製量能不足，焚化爐也要幫忙處理，屏東焚化爐所在地的崁頂鄉公所認為，焚化爐焚化動物屍體與設立宗旨不同，要求動物屍體不得進入鄉內焚燒。

縣府指現階段都能克服化製問題

對此，縣環局強調，屏東至今就算禽流感也不曾送禽隻入場焚化，強調現階段在技術上都能克服病死禽類化製問題。

屏東縣內目前染疫禽場都會採消毒、撲殺方式，但是病死禽仍須經過化製廠焚化，封鎖染疫禽屍外流，而農委會擔心若爆發出大批疫情，化製廠恐怕無法負荷，量能不足下就必須請環保署轄管的環保焚化爐代燒，環保署也訂出協助處理的指導原則。

「焚化爐是燒垃圾不是燒病死禽的」，崁頂鄉長林光華指出，病死禽體積小，勢必得和垃圾攪和再燃燒，但現有垃圾處理夾無法完全夾清病死禽類，勢必留下許多漏網之「禽」，質疑染疫禽鳥留在儲坑內，難道是要繼續散播病毒。

林光華說，禽鳥水份高，焚燒後產生的濕氣是焚化爐大忌，且若因運送不慎導致沾染，屆時鄉民群起抗議的對象是環保署而不是農委會，縣環保局恐「公親變事主」，呼籲崁頂焚化廠不得送入病死禽。

崁頂焚化爐曾在八八風災時處理過死雞，屬史上少見案例，但是環保局承諾，縣內現有數間化製廠的能力，非到極端情形，不會以焚化爐代替病死禽類化製工作。