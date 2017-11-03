〈南部〉台灣稻米達人賽 台東2人獲獎

2017-11-03

〔記者張存薇、王秀亭／台東報導〕農委會首度舉辦「台灣稻米達人競賽」，全台灣六人入選、台東佔兩席，台東地區農會農友吳聲昌、池上鄉農友曾鵬璋分獲台灣好米組亞軍、台灣有機米組季軍，縣府農業處長許瑞貴表示，台東地理環境、氣候條件佳，稻米整體品質全國最佳，未來會持續推動「台東」這個大品牌，也會與台東區農業改良場合作輔導東海岸稻區提升品質。

農糧署自民國九十三年起辦理「全國稻米品質競賽」，今年改採個人賽，舉辦首屆「台灣稻米達人冠軍賽」，共有六十三個鄉鎮市、超過五百位農友參賽，最後共廿人入圍決賽，台東就有台東地區農會吳聲昌、關山鎮吳聲琦及池上李業榮、曾鵬璋四人闖入，最後桃園市呂理陽、呂理文堂兄弟分獲冠軍，台東縣吳聲昌、曾鵬璋分獲台灣好米組亞軍、台灣有機米組季軍，縣府、農會及公所昨天分別前往祝賀貼紅榜，另新竹、花蓮縣亦搶到一席達人。

吳聲昌獲台灣好米組亞軍

台東縣兩位達人都是客家子弟，三十四歲、返鄉種稻十年的吳聲昌用心耕耘，除了顧好品質，也重視創意行銷，他說，小農及稻米品牌越來越多，競爭激烈，會更努力，未來還想要推動插秧、做粿等田間體驗遊程，讓更多人認識台東好米。

曾鵬璋奪台灣有機米組季軍

四十三歲的池上農友曾鵬璋從小跟著父母栽種稻米，九十五年起接下家業，專心種稻，並參加鄉內稻米品質競賽，除九十九年受風災影響未獲獎，幾乎年年得獎，今年首度晉級全國賽，曾鵬璋說，今年池上一期稻作生育後期遇上斷水，收割期又連續降雨，影響稻米外觀，原本抱著志在參加的心態北上，想不到結果揭曉，「意外」拿下第三名，開心之餘，對下次參賽更有信心，相信從秧苗選種、插秧時間開始注意，池上米的表現可以比今年更好。