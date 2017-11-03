〈南部〉億載金城當背景 十鼓擊樂團「道」出震撼

2017-11-03

斥資千萬 打造太極雙旋轉舞台

〔記者劉婉君／台南報導〕十鼓擊樂團繼二○一四年驚天動地音樂會之後，暌違三年再推出年度製作「道」世界首演，以國定古蹟億載金城為背景，斥資千萬元打造全台史上最大的十八米太極雙旋轉舞台，稜堡式四方砲台為四象、觀眾席為乾坤八卦，並與國際知名舞團、世大運武術金牌許凱貴及其團隊、書法家鄭輝雄攜手合作，將於十七、十八日兩天，在古戰場震撼開打。

「道」是十鼓擊樂團創團以來最盛大的公演，呈現傳統與現代的時空交融，在億載金城內打造太極雙旋轉舞台，以太極陰陽魚為意象，億載金城的城門為天台背景，參與演出的成員將近四十人，整個製作群達上百人，每場可容納四千人，觀眾不論站在什麼方位，都可以清楚看到表演者的演出，讓老莊思想中的「道」也可以浪漫、唯美、具有詩意又很「潮」。

十鼓擊樂團團長謝十表示，「道」經過三年的發想，用現代與傳統跨時空對話，以能量的分裂式探索老莊思想智慧。除了獲三大國內外音樂獎項肯定的十鼓擊樂團，還有國家扶植團隊及獲英國愛丁堡藝穗節高度肯定的肢體音符舞團、世大運武術金牌團隊少林長拳門力行總館，並搭配書法家的大筆揮毫水墨及動畫，集合鼓術、武學與舞藝，南北共同合作，一年前就已陸續排練，希望民眾支持在地團隊，讓藝術在台南扎根。