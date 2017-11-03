〈南部〉串起眷村文化 永康推一日遊程

2017-11-03

十年努力 復興、成功里聯手

〔記者黃文瑜／台南報導〕「永康終於有一日遊程了！」台南是觀光客的最愛，但多數旅客集中在舊城區及零散的知名景點，經過十年努力，永康復興里長李鎮國及成功里長金冠宏以在地特有的眷村文化，連手推出永康第一條一日遊行程，包含公園、眷村文化館、彩繪及咖啡廳，讓遊客到台南觀光能有新選擇。

李鎮國說，永康是台南人口最多的行政區，一般人對於永康的印象是工業區、眷村，與旅遊似乎沾不上邊，以前市府官員閒聊時，也曾問當時永康的行政首長「你們永康有什麼好玩的」？結果竟然想不到一個好玩的景點，李鎮國覺得很難過，認為永康有自己的特色，特別是從小生長的眷村有許多的文化及生態被保存下來，因此和金冠宏在自己的里內，一點一滴發展出屬於在地的特色景點。

永康的四分子十里，因時代背景曾經有十個眷村，李鎮國表示，因全國眷村改建條例實施後，都改建成國宅大樓，唯獨復興里一帶因屬早期低階榮民自行於國有土地上搭建的聚落，而保留完整的老兵文化。

有眷村彩繪、文化館、故事咖啡館

遊程的景點坐落在永康四個街區內，最開始擁有的資源是永康公園前身蔣經國的行館，裡面有豐富的生態，經國行館及特殊的跌水設施，接著是南灜眷村文化館，展示眷村中的文物，還有近幾年爆紅的眷村彩繪，由當地長輩自行創作畫出眷村特色。此外，近日開始營運的眷村故事咖啡館，是以眷村老宅的空間，賣咖啡及眷村特色美食，能聽見眷村長輩的故事，最後是即將開放的平實營區公園。