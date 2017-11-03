〈南部〉電動公車 明年破百輛

2017-11-03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市公車數量約九百九十輛，但電動公車僅佔二十九輛，交通局表示，港都客運近期已採購五十三輛電動公車，預估明年高雄市電動公車的數量將突破一百輛，比例達十分之一。

剛結束的生態交通全球盛典，力歐新能源公司提供電動仿古車、十二米低地板電動公車、雙節式電動公車，做為民眾接駁車，總計接駁一萬八千多人次，乘客反應良好，認為節能又減碳。

根據智慧電動車辦公室今年三月的統計，全台有二百五十七輛電動大巴士掛牌，最多的是台中市四十八輛、新竹市四十五輛，高雄市二十九輛排第四。

交通局指出，高雄市七家民營公車業者中，目前以南台灣客運擁有十四輛電動公車最多、其次為高雄客運十一輛、港都及漢程客運各二輛，統聯、義大及東南客運則掛零。

交通局副局長張淑娟表示，高雄市公車數量約九百九十輛，每天製造的碳、氮氧化物排放量可觀，為了環保，市府鼓勵客運業者換購電動公車，最近港都客運已添購五十三輛電動公車，預計年底至明年會陸續上路，數量將增加到八十二輛。

張淑娟說，高雄市的電動公車數量明年目標是突破一百輛，比例達十分之一。

高雄市議會昨也邀請力歐新能源公司到議會報告綠色運具推動情形，並展示各式電動公車、機車及腳踏車。

力歐新能源強調，以往電動公車的最大障礙是充電慢，但目前已導入鋰鈦電池快充技術，十分鐘就能充飽電，該公司規劃在高雄市以半徑五公里輻射建置共享式充電站，提供各式電動車輛的充電服務。

據了解，業者看準電動巴士的未來發展，紛紛投入研發，目前高雄市公車業者採購的電動公車，分屬華德動能、凱勝動能、創奕能源、總盈等公司，競爭激烈。