〈南部〉登棚集山擅搭休憩區 來義公所強拆

2017-11-03

著名小百岳 至少27筆土地被佔用

〔記者邱芷柔／屏東報導〕來義鄉丹林部落內的棚集山，是屏東著名小百岳，不少山友為了想在山林間駐留休閒，把茶具組、桌椅、置物櫃通通搬上山，甚至搭起棚子「佔地為王」，引起當地居民反彈，經來義鄉公所清查，發現至少有二十七筆土地被佔用，經公告一個月後，昨天執行強制拆除作業。

棚集山海拔高度八百九十九公尺，登山步道規劃完善，山頂腹地寬廣，是屏東熱門的登山路線，但沿途隨處可見違規搭建的帆布帳棚，造成地方民眾困擾。

地主指出，山友們擅自搭設帆布棚架、堆放物品，還有人搬來植栽種植，也未事先告知，「說都沒說一聲，就在你家搭起棚子，這樣對嗎！」其實部落居民都很歡迎遊客來爬山，享受山林，但這些侵佔行為破壞了景觀、生態，也影響地主的權益。

來義鄉公所依據水土保持法，執行「一○六年棚集山違法擅自搭建臨時設施及堆置物品拆除計畫」，昨天執行首波拆除工作。

鄉長竇望義說，清查發現，遭佔用的公、私有土地至少二十七筆，甚至有地主不曉得自己的地被佔用，基於地主權益及維護自然景觀資源，同時兼顧部落永續發展，決議執行拆除作業，公告一個月自行拆除的期限已過，公有地部分將採取強制拆除，私有地的部分希望取得地主的拆除同意書後執行。

公所表示，雖然拆除山友自行搭建的棚子，但沿途仍有可以休憩的平台，在兼顧鄉親權益、生態景觀與遊客休憩下，希望能達到來義鄉觀光的三贏。