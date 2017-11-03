〈台北都會〉北市清潔車超速 近四年累計近百件

2017-11-03

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員潘懷宗昨於市議會質詢指，去年要求市長柯文哲對酒駕零容忍有所作為，當時環保局長劉銘龍聲稱清潔隊員執勤前得酒測，但今年仍有兩件清潔車酒駕遭警方攔獲，狠打柯的臉，且據統計，近四年來，清潔車超速九十九件、佔所有違規案的三成三，許多駕駛開老車飆速，痛批環保局罔顧人命。

對此，環保局科長周立安說，每天都會要求清潔車駕駛進行檢測，如抓到酒駕，除警方開單會記大過、給予考績丙等，意即就沒有年終考績、預估一年減少十五萬元收入，滿傷的。清潔隊幹部也會在重要路口督勤，駕駛如超速要自付罰單，並依情節輕重再做處分。

潘懷宗調閱資料發現，清潔車違反「道路交通管理處罰條例」件數年年增加，連四年違規居冠原因是超速，環保局根本罔顧人命！他指一○三年起交通違規有三○四件，最大宗是九十九件超速；今年十九件超速案，車齡十年以上清潔車有七輛、十年以內的有十二輛，開著老舊清潔車飆速。

目前北市清潔車一○二七輛，潘指出，一○三年迄今，北市清潔車行車事故亦從七十八件，增至去年九十六件；扣除清潔車無肇責之件數後，三年多以來仍發生高達二三五件清潔車交通事故，並造成兩死卅六傷。車齡最高廿四年，清潔車平均車齡十．五年，老舊清潔車路上跑，猶如不定時炸彈。