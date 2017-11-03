〈台北都會〉尾隨闖民宅 北市環保稽查申訴暴增

2017-11-03

環保局：檢討執行技巧

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市環保局委派環保巡查員取締民眾亂丟垃圾或違規吸菸，但北市議員汪志冰昨指出，巡查員執法惹議遭申訴案件今年暴增三倍，八月更有一名未穿制服亦無出示證件的巡查員，為取締開單竟尾隨民眾進入民宅。環保局表示，全案已循司法途徑處理，尚待調查公斷，並會檢討稽查執行技巧，加強教育訓練。

汪志冰昨於市議會警政衛生部門質詢表示，接獲一名陳情人指自己協助撿拾路上樹枝，集結成袋扔入垃圾桶，卻遭自稱巡查員但未穿制服亦無出示證件男子取締，民眾不願配合，男子竟尾隨返家並闖民宅。汪說，根據環保巡查員行事SOP，巡查員須向民眾出示證件，並穿著可代表巡查員的服裝或臂章，但該名巡查員未依規定執法，無端造成民眾驚恐。

汪志冰指出，針對民眾申訴環保巡查員，調閱一九九九市民熱線數據發現，去年僅十八件，今年截至十月累計達五十件，暴增近三倍，大致可分為態度不佳、文件處理不當及巡查過程粗糙。

她說，巡查員工作辛苦，但未遵照SOP將落人口實，巡查員若不慎與民眾發生衝突或擅闖民宅，還可能涉及刑法，公權力就此淪喪，要求環保巡查員加強教育訓練。

環保局副局長盧世昌表示，該巡查員到附近守候稽查埋伏，發現當事人提垃圾包丟到巷口，當下告知違法，要求出示證件，事後卻被當事人衝撞，因對方拒絕道歉，還轉身返回住處，巡查員只好追上，當時一樓住戶剛好返家，巡查員就進入查看，事後已向派出所報案，案件尚待司法調查公斷。