〈台北都會〉《登山濺血案效應》活動申報加嚴 逾千人納管

2017-11-03

檢討報告今天出爐

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市政府上週六舉辦重陽節登山活動，由於錯估活動人數，造成活動失控濺血、廿三名長者受傷，北市府檢討報告今日中午出爐，北市將修正安全維護計畫與大型活動申報要點，從現行的特定活動項目例如演唱會須提報計畫，未來加嚴要求，凡是活動人數超過一千人就要申報納管，並提交通、安全維護計畫，保障民眾活動安全。

善後方案花350萬 市政宣傳費支應

登山活動失控，市府將補發沒領到贈品且有留個資民眾等值贈品，社會局昨公布善後方案，現場留資料需補送贈品的一．三萬名民眾，將以郵遞包裹送達民眾手中，十一月底前完成。市府估算，贈品大量採購折扣後約三百萬元，郵寄費「粗估」約需五十萬元，經費從各局處的市政宣傳費用支應。

市府今日上午召開跨局處檢討會議，於中午對外公開檢討報告。市府官員透露，檢討報告將修正安全管理方案，未來只要大型群聚活動達一千人以上，且持續兩小時以上，活動就要提報安全維護計畫；針對大型路跑、健走活動未來也強制設總指揮部、申報時也要有組織架構表，甚至發放贈品位置也要進行人員管制。

而北市大型群聚活動目前僅規範公有地，若大型活動於私人場地舉辦則無法可管。北市消防局表示，已擬定「台北市大型群聚活動安全管理自治條例草案」，今年三月就已送入議會待審。

登山活動濺血引起市長柯文哲震怒、連日遭市議員砲轟，就曾傳出部分局處將錯估人數責任歸咎於民政局私下動員，互踢皮球。據了解，檢討報告僅分列局處未來在活動分工任務，但隻字未提追究相關局處人員的責任。