〈台北都會〉手機掉了 報案八成找不到

2017-11-03

〔記者周彥妤／台北報導〕現代人手一機，手機儲存許多攸關個人資料隱私，若遺失勢必心慌意亂，台北市議員黃珊珊調閱資料發現，北市警察局統計近七年來，手機遺失破案率不到二成，昨於議會質詢時要求警局單位建立協尋機制。對此警察局長陳嘉昌承諾，一個月內，將召開專案會議商談如何橫向聯繫各單位。

報案6千多件 僅尋回1千多支

黃珊珊指出，北市警察局統計資料顯示，自一百年至今年九月，北市各分局派出所共受理六一九一件手機遺失報案，僅有一一五八件尋回，破案率只有十八．七％。

近3年撿4千支 找不到失主

另一方面，自一○四年至今年九月，民眾拾獲手機超過公告認領期限而銷毀，警察局有一一四三支、台北捷運公司約一八○○支、北市各聯營公車約一○○○支手機，合計銷毀近四千支手機。黃珊珊說，「手機遺失找不到手機，撿到手機找不到主人」，是非常弔詭的現象。

通保法限制 不能調資料抓侵占

黃指出，一○三年六月通保法修正後，本刑三年以上刑事案件才能調閱通聯狀況，由於手機遺失侵占案件未到三年，北市警察局即使受理，也無法向各電信公司調閱資料，但即使如此，仍可根據SIM卡卡號，通知原電信公司聯絡電話號碼主人，但因不是強制規定，有的警員會做有的不會，才會導致破案率這麼低。

警方：可能買了新機 不來認領

警察局解釋，警方還是會根據SIM卡卡號通知認領，手機找不到主人，有可能主人是觀光客，或硬體損害嚴重，也有人遺失後買了新手機，就表示不來認領。

黃珊珊表示，為解決失主找不到手機、手機找不到主人的問題，應由警方協調府內各機關，包括北捷公司、北市各聯營公車業者，與各電信業者建立一個平台與機制，並設立協尋標準SOP流程，一旦民眾拾獲手機送交警方或各單位後，就將手機內的SIM卡卡號，提供給平台的各電信業者，由各業者通知，告知目前該手機已被拾獲到何處，請民眾前去認領。