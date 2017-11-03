〈台北都會〉揭露罕病日記 徐芳薇化痛苦為創作

2017-11-03

腫脹雙腳綁紅線 鼓勵民眾面對自我

〔記者賴筱桐／新北報導〕藝術家徐芳薇小學五年級時發高燒、腳長水泡而腫脹，被迫休學兩年，後來確診是淋巴腺阻塞的罕見疾病，至今仍無法根治；雖然病痛纏身二十多年，造成行動不便甚至喪失聽力，但她將苦痛轉化為藝術創作的正能量，舉辦展覽揭露病中日記，她勇敢地展露腫脹的雙腳，鼓舞民眾思索生命存在的美好。

徐芳薇即日起至十一月五日在「板橋四三五藝文特區」舉辦「幻影箱：真人敘說」展覽，跳脫以往平面繪畫創作，勇敢揭露二十多年來記錄疾病之苦的日記，並挑戰行為創作，坐在椅子上用紅線綁著腫脹雙腳，與參觀者互動，象徵病痛與生命合而為一、不再掩飾，鼓勵民眾勇敢面對自己的人生。

分享從生病到學畫的生命歷程

她回憶說，發病嚴重時，走在路上大家都盯著她的雙腳看，小朋友還露出驚恐表情，更有阿嬤說：「怎麼這麼可憐？」她說，最苦的不是病痛本身，而是隨之而來的壓力，家人花時間帶她看醫生而疏於照顧家庭，她也沒有辦法陪姊妹一起玩，總覺得自己是多餘的累贅，「如果沒有我，這個家就很完美了。」厭世的想法比病痛更折磨人。

徐芳薇說，身邊的人只關注她的病痛，沒人發覺她的興趣，她喜歡看書、和朋友淺酌小酒，但大家總是期待她「樂觀、勇敢、正面、勵志」，但實際上她也有情緒低潮、恐懼未來的時候，慢慢地才坦然接受自己，從讀書、看電視來培養美感基礎，促進創作歷程。

喜歡畫畫的徐芳薇，原本大學想讀建築系或美術系，但身體狀況不允許，後來念社工系，當時她的個性有些封閉、不敢單獨出門，直到參加吸引力法則課程，她告訴自己「不要再說不可能」，鼓起勇氣報名繪本師資班，終於在大學畢業後的兩年開始創作之路，並受邀展覽，專職藝術工作。

她說：「沒想到以前期望的事情居然實現，美好的事物就在遠方，等著我走過去，一切很不可思議！」