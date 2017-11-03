〈台北都會〉北市16條幹線公車 明年上半年全到位

2017-11-03

〔記者黃建豪／台北報導〕衝高公車服務運量，台北市今年推出號稱「類捷運」的幹線公車，以密集班次、全面轉乘優惠，鼓勵民眾多搭公車，第一階段仁愛、民生、內湖、敦化、松江新生五條幹線公車已於七月上路。交通局昨召開記者會宣布，第二階段的十一條幹線公車已公告徵求公車業者，最慢明年六月上路，屆時柯市府規劃中的十六條、八橫八縱幹線公車路網將全部到位。

轉乘大眾運輸 都有優惠

幹線公車相較一般公車，以加密班次方式，達到類捷運系統，平日尖峰時段班距四到六分鐘、離峰時段保持五到十分鐘有一班車，且搭乘幹線公車，持電子票證在搭車一小時內轉乘，不論是再轉乘幹線公車，或轉乘一般公車或捷運，都可享有雙向轉乘的半價優惠（優惠八元），乘車費用則比照一般公車。

5線7月已上路 運量增2趴

公共運輸處說，北市捷運推出後，公車運量每況愈下，但第一階段幹線公車上路的七月到九月，與去年同期相比，總運量增加二三三萬人次，正成長二％，轉乘率也明顯提升，這相當不容易，而公共運輸比例要提升的關鍵，就是要提高轉乘率。

還有11線 形成8橫8縱路網

為此，北市第二階段幹線公車，規劃中的剩餘十一條幹線公車在明年上半年前最後上路，十一條分別為忠孝、信義、和平、南京、民權、中山、羅斯福、基隆、重慶、復興及承德幹線，加上現有五條幹線公車，就是南北向與東西向各八條的八橫八縱幹線公車路網。

公運處長常華珍說，不同於第一階段的幹線公車，是整合原有路線（例如原二六三路線公車改為仁愛幹線），第二階段的十一條幹線公車，不論調整原路線或新闢路線都可以，不排除任何可能性，只要符合須採用低地板公車、車頭要有動態顯示系統，清楚顯示出幹線公車等規格。

業者：願意配合市府投入

首都客運總經理李建文則表示，近年捷運路網成形加上YouBike盛行，使得公車乘客大量移轉，公車可說「已經到谷底」，而經營幹線公車因班次要夠密，就得投入更多成本來維持，讓乘客方便搭乘，因此願意配合市府來投入，透過新北的跳蛙公車，再接上台北幹線公車，就能組成更完整的路網，若搭上年底可能推行的公車、捷運吃到飽月票，更能使公共運輸提升。