〈台北都會〉代辦世大運尾款 還欠三千多萬

2017-11-03

北市府︰等驗收資料無誤就付款

〔記者賴筱桐、蔡亞樺／綜合報導〕二○一七台北世界大學運動會今年八月落幕，但館場整修工程尚未完成驗收？北市府委託新北市府的代辦經費，仍有三千五百萬餘元未入帳。北市府回應，等收到驗收資料、核對數字無誤就會付款。

北市府委託新北市府代辦事項包括場館整修工程，新莊國民運動中心與新莊體育館停車場賽事期間提供公務車位，補貼廠商的營業虧損，學校停車管理人力費用及新莊體育園區水電費，總計兩億四千多萬元，其中場館整修工程尾款剩三千一百多萬元，加上其他未核給項目，共三千五百萬餘元未入帳。

新北市體育處處長洪玉玲表示，場館整修工程按進度執行未延宕，十月三十一日完成初驗，等複驗完成就會把資料送北市府；但要給停車場廠商的營運虧損補貼、學校停車場管理人力費用及園區水電費等四百多萬元，九月起陸續將文件送北市府，盼儘快核撥。

新北市議會民進黨團總召林秀惠、議員鄭金隆表示，賽事結束兩個多月，新北市遲未收到北市的經費餘款，要求雙邊儘速協調。

台北市體育局科長吳偉銘表示，世大運都有預留相關預算，等新北市完成驗收，北市府收到資料後，核對數字無誤就會付款，目前待新北市完成最後一期款項總結算，希望最晚不要超過十一月。