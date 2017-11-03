〈台北都會〉少付99元加班費 基隆食品行挨罰2萬

2017-11-03

業者陳情 議員質疑執法過苛

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議員張芳麗昨指出，有一家食品行因員工加班費計算方式不同，少付九十九元給員工，就被罰兩萬元，市議員罵土匪政府，有必要這麼嚴苛嗎？市府社會處表示，業者違反勞動基準法，依最輕罰則開罰。市長林右昌表示，罰錢不是政府的目的，將協助業者符合法令規定。

張芳麗拿出市府的裁處書說，最近連續接獲兩間商家投訴，都是為了加班費計算方式不同，而且差額都在百元以內就挨罰。

她說，基隆傳統產業以中小企業居多，對加班費計算方式也按傳統算法，為了幾十元，一罰就兩萬元，商家哀聲連連，有必要這麼嚴苛嗎？可以糾正、輔導。

社會處︰加班時數扣抵遲到違法

根據裁處書指出，市府社會處人員今年七月前往興隆街一家食品行勞動檢查，其中有一名員工在今年一月時延遲出勤三十二分鐘、加班一個半小時，業者將加班時間扣掉半小時遲到時間，只給一小時的加班費，經計算業者短付九十九元給該員工。

社會處指出，根據勞基法第二十四條規定，延長工時的工資加給標準，延長工時在兩小時以內者，應按平日每小時工資額加給三分之一以上，再延長工時在兩小時以內者，按平日每小時工資額加給三分之二以上，市府依違反勞基法開罰。

市府社會處長吳挺鋒說，該案屬勞基法範圍，加班時間不能直接扣抵遲到時間，業者有違法事實，公務員依法行政，不能不罰。至於議員關切的一例一休回題，吳挺鋒說，以宣導、輔導為主，除了惡性重大或員工檢舉才會開罰。