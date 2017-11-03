〈台北都會〉捷運深夜施工封路 景平路店家怒

2017-11-03

商家投訴無預警 影響生意

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區景平路為捷運環狀線通行路段，台北市捷運局東區工程處十月卅日深夜十一點至卅一日清晨六點，管制景安路至安平路間、約三百公尺的景平路段，進行捷運景安站帷幕吊裝作業，遭商家投訴捷運局無預警封路施工，影響沿路商家生意，捷運局東工處主任陳俊榮說，捷運局事先有宣導封路時段，會向受影響的廿四小時檳榔攤致歉，日後會注意改善。

店家投訴指出，捷運局無預警封路，一封就是六、七個小時，範圍將近一公里遠，害沿路店家收入減少，抱怨不已，工程單位事後雖答應以後封路會提前告知，但對於店家營業損失，雙方談不攏，令店家不滿。

捷運局︰已提前宣導 將設置引導牌

陳俊榮說，捷運局近期進行捷運環狀線景安站的外牆帷幕吊裝作業，因大型吊車需佔用路面，所以提前一週向周邊商家宣導，有檳榔攤業者接獲通知就來反映，雖然是半夜施工，但封路仍會影響生意，廠商承諾會盡量縮短施工時間，並且實施調撥車道減少影響，但可能還是影響到業者生意，引發抱怨，捷運局表示歉意。

對於封路有無提報交通維持計畫一事，陳俊榮說，捷運工程施工期間，路權為捷運局主導，施工廠商有先向捷運局申請核准，由於十一月還需封路作業，未來除會提前宣導外，廠商會設置引導牌，導引民眾進入商家，對於賠償問題，依現行規定會提報稅務單位，減免店家房屋稅跟營業稅。