〈北部〉行銷洛神花 部落免費小旅行

2017-11-03

〔記者花孟璟／花蓮報導〕洛神花紅了！瑞穗鄉奇美部落的洛神花進入採收季節，直接到花田採花樂趣多，瑞穗鄉公所將在十一、十二月共舉辦二梯次的「戀戀平安．洛憶不絕」體驗小旅行，帶遊客到花蓮採花、製作好吃的果醬及蜜餞，重點是活動免費，還有專車接送，盼藉此行銷洛神花產品。

洛神花每年十一、十二月開花收成，花蓮中南區各鄉鎮都有零星栽種，最常拿來曬乾泡花茶、做果醬或蜜餞，瑞穗鄉公所預計十一月十八日、十二月二日兩個週末在瑞穗鄉奇美部落原住民文物館前廣場舉辦。

體驗活動除了農民指導怎麼樣「採花」不會傷了花朵，再把洛神花洗乾淨、加糖煮果醬，洛神花含有大量天然的果膠，完全不用添加物就能煮得濃稠好吃，報名電話887-2222分機171胡小姐，報名網址https://goo.gl/g9R7XX。

此外，光復鄉馬佛社區發展協會、花蓮縣綠野香坡農村發展協會，也將在十一月廿五、廿六日舉辦二梯次的「平森原味洛神ＤＩＹ」，除了有社區解說志工帶遊客暢遊平地森林園區，還有學做麵包果葉野餐飯糰以及採收洛神花、做蜜餞等活動，做好的蜜餞可開心帶回家，由於需要踩進農田，建議民眾穿長袖長褲、穿著雨鞋，報名費四百元。報名網址https://goo.gl/MLWcNK。