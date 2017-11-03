〈北部〉各方都要他 陳金德願回鄉扛責任

2017-11-03

記者游明金／特稿

前中油董事長陳金德返鄉代理宜蘭縣長，並可能投入明年底縣長選戰，「先代理、後參選」模式吵得沸沸揚揚；外界普遍不看好民進黨選情，不管是代理或參選，都不會是好走的路。陳金德有更好去處與發展，但他選擇放棄。前方的路遍佈荊棘，陳金德義無反顧，除了對故鄉的感情，更是勇敢扛起責任。

「為什麼是陳金德？」許多陣營刻意放話，導向新潮流操作，派系搶權搶位，手法粗糙；其實，整個過程，最早是總統蔡英文鼓勵陳金德慎重考慮返鄉參選縣長，為宜蘭做點事情，與派系無關，而是肯定陳金德在高雄市副市長、中油董座任內表現；陳雖因八一五停電事件下台，但該檢討的是台電供電系統脆弱問題，對陳而言是「非戰之罪」。

除了中央，地方對於黨內爭取縣長提名的參選人，聲勢難有起色，民調落後國民黨對手甚多，存在沈重危機感；在考量個人條件、論述能力、行政經驗與理想價值等，八月間包括林義雄等人在場的一場餐敘，認為陳金德積極幹練，從高雄氣爆、日月光污染、中油斷氣事件處理，都可得到印證，且爆發力強能凝聚戰力，是最適合人選，在團結基礎上開始有勸進聲音。

陳金德辭去中油董座後，陳菊找他回去高雄、鄭文燦請他到桃園擔任副市長，賴揆也詢問有無入閣意願；然而在陳金德心裡，民進黨在宜蘭可能失去政權，宜蘭發展停滯、光榮感不在，才是他最擔憂的。面對勸進聲音，「如果回來，就是想為故鄉做點什麼？」這是一種感情、一種責任與承擔。

這條路並不好走，勢必面對各方勢力反撲，陳金德是「討海囝仔」，有站在浪頭搏擊的勇氣，敢於挑戰、勇於邁步向前。這段時日，有心人刻意放話，力捧吳澤成貶抑陳金德，一再扭曲操作，「司馬昭之心」各有所圖。

人云亦云易隨波逐流，失去思考與判斷能力，「為什麼是陳金德？」總統與黨中央看中的是做事能力與品德操守，為宜蘭舉薦人才。紛擾過後，不妨靜下心檢驗陳金德有何作為？敢不敢積極任事？有沒有魄力解決民怨？這才是縣民要關心的，至於選舉操作、耳語紛雜，大家真的都看多了。