〈北部〉吳澤成接連餐敘 被解讀告別辭行

2017-11-03

傳行政院今宣布 下週一交接

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕外傳宜蘭縣代理縣長吳澤成將高升中央，改派前中油董事長陳金德代理縣長，此人事案深受矚目；吳澤成說，還沒看到派令，一切都不算數。但縣府已在籌辦交接事宜，據了解，行政院今天就會宣布人事案，下週一（六日）辦理交接。

為因應明年底縣長選舉，外界盛傳，民進黨有意延攬陳金德取代吳澤成代理宜蘭縣長，並順勢投入選戰。吳澤成則高升中央，他本人也曾證實「因中央有人才需求，確實將離開宜蘭。」

只是人事案遲未拍板，原本外傳全國運動會結束後就會宣布，並在一日辦理交接；後又傳聞延至昨天行政院院會結束後會宣布，但仍毫無訊息。最新消息指出，這項人事案延至今日宣布，下週一在縣府辦理交接。至於吳澤成將要去哪裡？知情人士評估行政院政務委員機率最高。不過，吳澤成與陳金德，對此都不願鬆口證實。

吳澤成昨日上午告假到台北健康檢查，下午則回到辦公室繼續批公文；今天正常上班，但都是一般公務行程，未有公開行程，縣長行程仍照常排到十二月；不過，昨晚已安排媒體餐敘、今天有縣府主管餐敘，似有告別辭行的味道。

吳澤成受訪時指出，現在外界傳言實在太多，這樣非常不好，還沒看到派令，一切都不算數，他仍然會持續做好自己本分內的工作，該做的事都會做完，昨日請假是為了健檢，並沒有前往行政院，今天一樣跑公務行程，至於七日議會開議，該送的報告、預算都已經送去，如果開議前人事案還未發布，他還是會照常進議會接受質詢；陳金德方面，記者致電仍未獲回應。