〈北部〉全台消防員串聯 7日送別林永軒

2017-11-03

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕二十一歲新竹縣消防隊員林永軒，日前在救火勤務中不幸殉職，許多基層消防員難過不捨，在臉書發起「七日全台消防串聯，陪伴永軒走完最後一段路」，邀請全台消防員在他七日公祭當天上午八點，用消防車輛齊鳴三響，送永軒走完最後一段，也喚起各界對消防員勞動環境的注意。

發起行動的現職消防員陳茂軒說：「我希望讓全台灣的民眾聽到消防員的聲音。」消防員工作權益促進會也在臉書貼文分享，七日如果不能到場參加公祭，當天早上八點交接班時，發出三次警報聲響，代表消防員的熱血、勇敢與堅強。

消防員工作權益促進會昨天也發起「新竹縣消防改革連署」，將串聯全縣消防分隊集體連署，向縣府陳情，希望補足人力、改善設備，不要再賭命出勤，讓弟兄一個都不少的安全回家。

連署書指出，依消防署法定員額，新竹縣消防員應要八百零三人，現僅有三百六十一人，超過七成分隊平日上班不超過六人，平均一名消防員要服務一千五百二十七名民眾，人力嚴重不足，加上業務繁雜，壓縮訓練，使每一次出勤都如同賭命。

新竹縣消防局長孫福佑表示，除縣府財政限制，消防人力牽涉到長期訓練、廳舍空間等，無法一次補足員額，因此近年都是逐年進用人力，會全面檢視設備、添購利器並積極籌設訓練基地。