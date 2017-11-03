〈北部〉記錄烏魚子故鄉 竹縣拔子窟微電影賽

2017-11-03

〔記者廖雪茹／竹北報導〕 「烏金」來囉！十一月進入新竹獨特的九降風烏魚子產季，新竹縣烏魚產業文化活動十一日將在竹北市拔仔窟烏魚養殖場展開，首度舉辦拔子窟微電影競賽，邀請民眾用影像記錄烏魚子的故鄉；新竹區漁會表示，今年產量預估超過十六萬尾，產值上看一

億兩千萬元。

烏魚產業文化活動 11日展開

新竹縣政府、竹北市公所、新豐鄉公所及新竹區漁會，昨天共同為九降風烏魚子代言，宣告烏魚季到來。縣長邱鏡淳、新豐鄉長徐茂淦等人將烏魚形狀的道具打破，慶祝烏魚產量大豐收。

知名主廚池一明、家政班媽媽和福樂餐廳等業者，用在地食材，研發一道道健康美味的烏魚料理，令人食指大動。

新竹區漁會總幹事童錦杰表示，竹北及沿海地區烏魚養殖場的養殖戶，不斷接受專業輔導、吸收新知，注重生態、無毒環境，推動採收前的藥物檢驗、產銷履歷，通過食品衛生驗證，讓消費者吃得安心，產品曾獲得全國十大金鑽烏魚子等大獎，也是新竹縣最佳的伴手禮之一。

烏魚養殖戶郭宮寶說，每一條烏魚都經過漁民三年細心照顧，才能捕撈取卵，加工做成烏魚子。日前首波捕撈，每尾烏魚重二到三公斤、魚卵十二兩多，碩大肥美。

十一日烏魚產業文化活動當天除可採購新鮮烏魚、烏魚子及相關伴手禮，並舉辦拔子窟寫生比賽、烏魚美食品嚐及DIY、親子互動遊戲與摸彩活動。

今年並首度推出拔子窟微電影競賽，邀請民眾用影像呈現拔子窟烏魚文化的故事。廣受好評的烏魚宴，則邀請池一明設計菜單，推廣在地食材，一桌十人份的料理，優惠價三千五百元，物美價廉，十一日到十八日每日限量十二桌，預約專線03-556-2690。