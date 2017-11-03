〈北部〉水污稽查沒採樣 苗縣議員砲轟環局

2017-11-03

環局：檢討改進 落實稽查作業

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣議員陳光軒日前通報苗栗縣府環保局處理疑似水污染陳情案，因當時為夜間非上班時間，稽查人員為輪值人員，他發現稽查人員竟未先採水保全證據，而逕入疑似工廠稽查，批「打草驚蛇」，他認為環保局對稽查人員的教育訓練要求不足；環保局表示，會加強檢討改進，落實稽查作業程序。

環保局昨天在縣議會進行工作報告，陳光軒質詢表示，日前相繼接獲頭份市北橫公路旁水圳污染、尖豐橋下河道等水污染案件，他兩度都有親自到場了解狀況，卻發現現場稽查人員兩次的處理方式有明顯差異，似乎沒有標準作業程序。

陳光軒說，北橫公路旁水圳事件，發生於八月間的上班時間，環保局水質保護科人員到場，就先採樣，接著循來源，找到排放廢水廠商，後續也成功開罰；但十月十三日晚間尖豐橋下河道一案，稽查人員連基本的採樣動作都沒有，就直接進到疑似排廢的廠區做稽查，後來廢水就停了。

議員：輪值人員教育訓練不足

經陳光軒了解，得知環保局於非上班時間，採各科輪值；他認為環保局顯然對於非本科專業輪值人員，相關教育訓練有所不足，要求環保局嚴格落實標準作業程序，否則非上班時間的陳情稽查，等同做白工，也難怪工廠都要趁月黑風高的時候偷排廢水。

環保局表示，稽查人員每月會進行兩次教育訓練，包括水、空氣、噪音等稽查作為。尖豐橋下河道事件，因稽查人員現場發現排水量小，較接近生活廢水，上游僅有一家小型磚窯工廠，為非水污染列管工廠，所以逕行稽查，當時工廠沒有運作，沒有發現明顯廢水排放情形。不過，環保局也表示，環保事件的證據保全確實須及時，事後已針對此案件，進行檢討，並要求稽查人員爾後先做好證據保全作為，以利後續追查釐清。