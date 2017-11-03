〈北部〉新埔行政大樓重上妝 花海造鎮迎賓

2017-11-03

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔鎮公所新行政大樓工程漸近尾聲，昨天掛上銜牌。鎮長林保祿說，配合明年二月初落成啟用，將以新行政大樓為中心，呈放射狀發散到上下枋寮、巨埔、五埔及北平等里打造花海迎賓，為新埔文化景點三街六巷九宗祠添增繽紛色彩，給來客一路「好看」，成為打卡熱點。

昨掛牌 明年2月落成啟成

新埔鎮公所新行政大樓施工興建期間，因外型被認為「貌似靈堂」，五月底一度掀起熱議，鎮長林保祿採納各方意見，集思廣益後調整外觀色調、彩度後，呈現不同風貌，昨天並在外牆和大門掛上「新埔鎮公所」銜牌，宣告新建工程進入收尾階段。

林保祿說，新行政大樓預計明年二月十日落成啟用，將配合推動花海造鎮拚觀光慶祝。花海設計圖案近日出爐，初步決定選種波斯菊、向日葵、油菜花及百慕達草等。

50公頃花海 將成打卡熱點

栽種範圍包含新行政大樓所在的「城中區」及上下枋寮、北平、 巨埔、五埔等里境內，打造面積共約五十公頃各色花海。

林保祿說，新埔鎮力推文化景點三街六巷九宗祠，已經打出名號，期待遊客慢遊新埔。為讓旅遊場域多元化，遊客除了走訪日本公園、新埔公園及古色古香的宗祠和家廟，也可以欣賞到五彩繽紛的花海景致。

月中開始種花 明年1月盛開

林保祿說，計劃十一月中開始種花，預計明年一月中就可看到花朵盛開，花期至少一個月，其中「城中區」的花海地景，還將搭配明年三月初客家天穿日活動，邀請遊客白天賞花，夜賞花燈。