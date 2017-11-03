〈北部〉捕蜂捉蛇設專責單位 鄭文燦將向中央建議

2017-11-03

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市捕蜂捉蛇工作二年前由消防局移轉農業局主管，並由義勇消防組織人力執行，但行政院宣布採威脅性區別，院長賴清德一席「功德說」更引發討論，市議員黃敬平昨天為消防員叫屈，要求市長鄭文燦表態是否贊同、配合。「我來反映！」市長鄭文燦答詢說，目前桃園捕蜂捉蛇大隊運作情形良好，他會建議行政院參考。

行政院前天宣布，捕蜂捉蛇等業務，採威脅性區別，民眾通報蜂蛇出沒及夜間十點後的緊急勤務，由消防單位受理，保育類動物及較不具威脅的動物捕捉等一般勤務，由農政單位負責。

黃敬平昨天指出，消防員平時救護、救災勤務已疲於奔命，若納入捕蜂捉蛇更是雪上加霜，中央的規定根本不知民間疾苦，且捕蜂捉蛇不適用消防法，消防員若因此受傷或身亡，撫恤金相去甚遠，最高差六、七百萬元。

議員李家興也同聲為消防隊員及義消請命，希望市府加強訓練、設備的需求，以及各項法令配套，他也在議場秀出各種類的虎頭蜂標本，直說：「不同種類的虎頭蜂毒性都不同，沒有專業很容易致命！」

鄭文燦表示，為了讓消防員業務減量、專注核心業務，市府二年前成立「捕蜂捉蛇工作大隊」，白天由義消值勤，晚上十點以後的緊急勤務才由消防隊處理，且隊員都經過專業訓練。

市府二年前成立 今年值勤近八千次

鄭文燦指出，今年截至目前，捕蜂捉蛇大隊已值勤近八千次，消防隊員支援的緊急勤務約七百次，顯示大隊運作成效良好，他會建議中央參考桃園作法；另也要求農業局採購裝備前應與大隊充分討論，貼近需求。

鄭文燦認為，消防員於勤務中因公死亡，無論何種勤務都應視為因公殉職，針對議員捕蜂捉蛇業務的多項建議，他承諾：「我來向中央反映！」