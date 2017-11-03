〈北部〉傳承部落農耕 原民學種特色作物

2017-11-03

〔記者王峻祺／花蓮報導〕來自花蓮佳民部落、支亞干部落、芩雅部落、太巴塱部落、復興部落等廿八名原住民農友，參加由花蓮區農業改良場舉辦的原民特色作物班，期望能扶持原鄉小米、紅藜等特色作物，傳承部落農耕文化。

為期三天的原民特色作物栽培管理班，主要教導農友提升傳統部落作物的附加價值，以特殊性、文化性、栽培面積小等特質，將特色香料、小米、紅藜、油茶、葛鬱金、樹豆等，朝向有機一級生產及結合二、三級模式發展。

來自芩雅部落的阿美族農友鄭德財說，目前部落以水稻為主要產業，過去耆老還會種植樹豆、小米，但隨著時代變遷，傳統作物逐漸沒落，轉而種植市場需求高的物種，如今傳統作物又開始受到重視，希望能夠儘快復甦、投入耕作。

花蓮農改場原住民農業研究室助理研究員孫正華說，課程除介紹各特色物種，更著重栽培技術，並融入友善耕作的概念，期望農友能用以質取勝的思維，營造小而美的特色產業，一起為部落打造農業新面貌。

而在今年三月提前接受「行動教室」課程輔導的奇美部落，當地阿美族人運用逾六公頃有機田，種植紅豆、玉米、小米及台灣藜，並專研生產技術，提升作物產量與品質，目前已成功成為部落新經濟作物。

蔣姓農友強調，原民作物過去的產量與品質不理想，生產技術有待加強，但透過學習後，導正許多原先在栽培、肥培及病蟲害防治方面的錯誤觀念，讓紅藜、玉米及野菜作物長得更好，增加產量及收益。