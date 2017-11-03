〈北部〉捕鰻苗人聚集 蘭陽溪口搶淘金

2017-11-03

〔記者張議晨／宜蘭報導〕秋冬夜晚氣溫驟降，卻有人甘願冒著寒風、冷水，在宜蘭沿海拚經濟。宜蘭縣蘭陽溪出海口南、北兩岸，近期陸續湧現捕鰻苗人，有人從台東、基隆、新竹遠道宜蘭，將明年希望寄託在今年冬季，力圖生活溫飽。每年十一月到隔年二月，是宜蘭縣沿海地帶的捕鰻苗季，因鰻苗價高，幸運者三個月內可賺進百萬不成問題，這期間也被不少捕鰻苗人戲稱為「太平洋淘金季」。

出海口已見蒙古包

十月中旬開始，蘭陽溪出海口已湧現大批人馬，又以台東阿美族人佔大宗，他們先用繩索圈地，假日到場搭建「蒙古包」，作為鰻苗季期間的棲身之所。蒙古包內生活用品一應俱全，簡單者以木板搭建圍床，豪華者則有彈簧床、流理台，即使縣府還未公告捕苗日期，但蒙古包數已達廿幾座，並持續增加。

「如果家鄉有工作，也不會跑到這麼遠！」台東成功鎮阿美族的張姓婦人，是這群鰻苗工的「資深」前輩，已有廿多年捕苗經驗。她說，台東工作不易，除了打零工，只剩捕鰻苗最有錢賺。捕鰻苗獲利豐厚，價格好時一尾可賣到上百元好價，三個月內收入卅萬甚至百萬者大有人在，最少也有八、九萬元，使得越多人不懼風險，前仆後繼入海捕苗。

廿三歲的卓奕煊，捨去月薪八萬的物流工作，與同事駕車從桃園到宜蘭搶賺「冬天財」。他說，前同事曾說他在三個月內賺到數十萬元，相比物流辛苦，來這撈鰻苗反而希望無窮。

不過，相比其他老手，新人對海況、捕撈技法不熟，三個月宛如一場豪賭。卓奕煊說，如果成功賺到一桶金，那代表投入值得，若什麼都沒賺到，那就拍一拍屁股，回家找工作。

捕苗日期未公告

捕苗作業得看海潮，多數人選在晚間上工，頂著冷冽海水，拖著重達數公斤的苗網來回穿梭。宜蘭縣府表示，今年鰻苗季時間、捕苗範圍已報請羅東林管處審核，待審核完公告，捕鰻苗季才是正式登場。