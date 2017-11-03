〈北部〉好望角年年火警 後龍盼造林改善

2017-11-03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮半天寮休閒文化園區，為鎮公所積極推動觀光發展區域，近年來陸續改善設施，並向縣府申請為「好望角風景特定區」，但周邊植被幾乎為野草，每年逢秋冬乾季，就發生山林火警，動輒燃燒數公頃，甚曾波及涼亭設施，公所希望林務局重視，能夠協助進行造林，降低山林火警機率。

林務局評估 栽種耐火的台灣海棗

林務局新竹林管處表示，林務局每年都投注不少經費造林，近三年來，在通霄、苑裡一帶濱海，造林面積達八公頃多，因後龍好望角地帶土地所屬複雜，有私有地、國有財產署等單位，加上當地已有原生疏林，及地勢陡峭，若強勢造林，也影響當地環境生態，因此林管處考量評估，將採漸進方式，在當地植被搭配栽種耐火的「台灣海棗」。

不少火警是菸蒂或農墾燒雜草所致

林務局並指出，不少火警是因為民眾在郊區亂丟菸蒂或農墾整地燃燒廢棄物不慎引起，所以還是有賴民眾注意火源。

後龍半天寮位於後龍溪與西湖溪出海口南側的南勢山台地，因是濱海山丘制高點，周邊有日治時期興建的三座舊海線隧道及貝化石層歷史遺址，縣府興建步道、觀景台，規劃為半天寮休閒文化園區，黃昏時更是欣賞夕陽美景好去處，地方取名為「好望角」，吸引許多遊客造訪。

公所還向中央爭取兩千萬元經費，改造周邊環境，並在隧道內裝置七彩燈飾，讓舊隧道重現光彩，並向文化觀光局申請核定為「好望角風景特定區」，為觀光發展重點。

公所拚觀光 打造好望角風景特區

但因好望角周邊的植被大多為野草，每逢秋冬乾季節，就容易發生山林火警，前年十一月間，一場火勢延燒六小時才撲滅，周邊林木不僅被祝融吞噬，觀景台涼亭也遭波及燒毀，讓好望角失色；上月廿三日深夜東北側山坡又發生火燒山，大片草木燒成焦黑。

公所主任秘書林澄清希望林務局能協助造林，改種耐火樹種，否則每年一燒，山頭就出現一塊黑，以風景點來說，景象十分突兀，影響地方觀光推動。