〈北部〉停車欠費10年近億 黑名單將列管

〔記者陳昀／桃園報導〕「停霸王車，市府沒轍？」市議員黃敬平昨天質詢指出，近十年來全市公有停車場、路邊停車欠繳費用已逾九四○三萬元，金額可觀，要求市府「硬起來」追討；市長鄭文燦當下指示交通局研議，將欠費車輛列管、不得再進入公有停車場。
市府交通局長劉慶豐會後表示，將儘速擬定自治條例，要求具智慧辨識車牌系統的停車場，禁止欠費「黑名單」進場，預計下個會期可送議會審議，最快半年後即可實施。
黃敬平昨出示統計數字指出，從二○○八年至今年九月，停車費逾期未繳件數共有一一一萬筆，欠繳金額九四○三萬餘元，但行政程序法的追討期限只有五年，目前「欠費大戶」前十名，總計欠了一一五萬元，第一名的有一一八二筆停車費未繳，積欠近廿三萬元，「這讓守法的市民情何以堪？」
黃敬平說，市府雖然會對欠費車主追繳停車費，並將「欠費大戶」移送法務部行政執行署強制執行，但必須找到車輛才能查封、拍賣，執行難度高，十年來僅成功追回十二萬件，占總件數十一％，「多少欠費車主還在趴趴走、繼續欠？」
鄭文燦答詢時拿餐廳比喻說：「客人上次沒付錢，第二次就不會讓他登門用餐」，禁止欠費車主再停車可說天經地義，當下要求交通局研議辦法，讓欠費車輛不得再進入公有停車場，或未繳清不能出場。
每季欠費前20大戶 送強制執行
劉慶豐表示，六都目前都是五年追繳期將屆者，才送強制執行，為了有效遏止惡意欠費，交通局會擬定自治條例，每季統計欠費前廿大戶送強制執行，另會規定有車牌辨識系統的公有停車場，禁止「欠費黑名單」進場，「黑名單」將以欠費一萬元為基準，但可能再下修，下個會期議會審查通過後即上路實施；不過，路邊停車格因無法封閉，暫時無法限制。