〈中部〉補長照空窗 衛局首創陪出院服務

2017-11-03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕為補足長照2.0對失能患者從申請到執行有二至四週的空窗期，台中市首創「陪出院服務」，針對失能、獨居老人或失智者，從陪同出院到提供出院後一個月的醫療、護理、居家服務等全人照護，無縫接軌長照服務，今年九月起試辦，已媒合一百多人。

衛生局長呂學宗指出，國內老老照顧（老人照顧老人）、獨老、家庭支援不足或長照2.0空窗期等問題，市府針對老人出院照顧困境，推出陪出院長照服務計畫，在病患還沒出院前，就評估出院銜接長期照顧，從陪同出院到出院後照護無縫接軌，也減少病人再住院的比例。

陪出院服務在出院前先評估病患整體照顧需求，出院當天由居家護理師與照顧服務員組成陪出院團隊，在病人辦理出院手續時，即一路陪同至返家，從協助用藥、照護、居家服務，到居家無障礙環境改善、交通接送、輔具申請、指導照顧技巧和居家喘息等。

八十一歲的獨居林阿公今年九月在家跌倒，造成髖骨、大腿骨折住院，中國附醫為他申請陪出院服務，月底出院接受護理、居服、復健、陪同就醫、改善家中無障礙設施等服務一個月，現在無縫接軌長照2.0，讓出院後行動不便的他也能安全生活、安心調養傷勢。

衛生局與陪出院友善醫院中國附醫昨天發表成果，試辦經費一千萬，有十九家醫院和九間居家護理所、長照機構配合，申請條件包括六十五歲以上失能老人、五十歲以上失智者、獨居且日常生活需協助的人等。