〈中部〉東協廣場設施損壞 爆公安疑慮

2017-11-03

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府希望以東協十國的文化特色吸引觀光客，將中區第一廣場改造為東協廣場，但市議員楊正中昨在議會踢爆，東協廣場手扶梯停擺、逃生路線不暢通…，公共安全令人擔憂！市府回應，將持續向中央爭取經費改善軟硬體設備。

議員踢爆 手扶梯停擺、逃生路線不暢通

市議員楊正中在議會質詢指出，他實地走訪東協廣場，第一個看到的狀況是「手扶梯停擺」，市府擁有一至三樓產權，理應負起修繕維護之責，卻放任手扶梯停擺。此外，有些緊急逃生出口，打開門後一片漆黑，甚至出入口被封，逃生安全堪慮。

他又說，市府希望以東協十國的文化特色吸引觀光客，去年將第一廣場更名為東協廣場，重新拉皮、美化門面，被視為翻轉中區的重要指標，事實上卻疏於管理維護，僅週日有大批警力駐點，任憑硬體設施損壞，漠視東南亞移工基本安全，顯然振興中區是喊口號、做假的。

市府：已向中央爭取千萬預算改善環境

經發局長呂曜志表示，為增加移工及新住民在台中的歸屬感，各局處辦理一系列東南亞特色活動，讓多元文化融入交流及創新友善服務。市府已向中央爭取明年度預算近千萬元，改善公廁環境，並持續爭取經費，改善手扶梯、廣場等硬體設備，提升東協廣場周邊環境。

打造安全、整潔、多元友善的東協廣場，市府除了陸續進行各項軟硬體改善，並與國立暨南國際大學合作，在東協廣場三樓設置溝通互動平台、東協四國（印、菲、越、泰）代表處巡迴服務中心、國際移工生活照顧服務中心，提供移工各項權益諮詢，建置友善服務措施。