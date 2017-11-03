〈中部〉改善中火空污 經濟部將投入1500多億

2017-11-03

〔記者陳建志、蘇金鳳／台中報導〕台中火力發電廠空污改善引發國人關注，環保署長李應元、經濟部長沈榮津、市長林佳龍昨到電廠召開記者會，說明空污改善進度和計畫。經濟部說，將投入一千五百多億，推動短、中、長期改善計畫，進行包括十部機組空污防制改善、興建室內煤場和新設二部燃氣機組，台電允諾全力縮短改善時間；國民黨多位民代則戴上口罩到場陳情抗議，質疑燃煤機組空污改善治標不治本，要求電廠「立即降載」。

環保署緊盯台中電廠空氣污染防制計畫各項進度，署長李應元等人昨到電廠召開記者會，經濟部長沈榮津說，台中電廠已擬定短、中、長期改善計畫，短期將投入九十二億進行一到四號機空污防制改善，其中一號機已在今年九月動工；中期則將投入一百四十億，將露天煤場改成室內，並繼續投入一百卅億進行五到十號機改善空污防制；長期則投入一一八一億新設二部燃氣機組和天然氣接收站，預計一一四年商轉，全力改善空污。

李應元則肯定市府在多項空污防制措施上，走在全國最前面，包括環保降載、鍋爐加嚴標準、綠色交通運輸、稻稈氣化發電等，目標是讓台中PM2.5在一○九年降至十五微克，領先中央訂定一○八年全國平均PM2.5降至十八微克的目標。

林佳龍則表示，上任後推動「生煤管制自治條例」，才促使台中電廠進行機組改善、蓋室內煤場和興建燃氣機組等措施，肯定環保署、經濟部、台電攜手改善空污。針對國民黨提出的「立即降載」訴求，林佳龍則表示會繼續和台電協調，希望在冬天能達到二部機組降載的目標。

國民黨民代批不治本 要求立即降載

昨天記者會現場，宣布參選市長的盧秀燕、江啟臣，還有立委顏寬恒、王惠美都出席，多位國民黨民代並戴上口罩表達抗議，王惠美質疑民進黨政府的非核家園政策，讓火力電廠「火力全開」，造成中部空污更嚴重；盧秀燕則說，未來火力發電比率將從四十五％提高到五十％，如此每年將增加七百萬噸的二氧化碳排放量；江啟臣則說拿錢改善燃煤機組，治標不治本，要求「立即降載至少廿％」，落實減煤。