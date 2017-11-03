〈中部〉《金雞母！》啟用不到1年 彰市二第納骨塔進帳1.6億

2017-11-03

擴建工程將完成 增上萬櫃位

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市第二納骨塔首期工程的八○四八個櫃（塔）位，去年十二月完工啟用，至目前已為市庫進帳近一億六千萬元，後續擴充工程也接近完工，將再增加一萬○三四五個櫃（塔）位，想要購買的民眾開始詢問，第二納骨塔可說是市公所的「金雞母」！

第二納骨塔第一期後續擴充工程，目前進度已達九十九%，施作範圍含二樓及三樓部分空間，其中二樓共有六一四一個櫃（塔）位，三樓施作了四二○四個櫃（塔）位。彰化市長邱建富昨天實勘，對工程進度與品質表示滿意。

邱建富指出，火葬逐漸成為殯葬型式的主流後，市公所在廿多年前興建第一公墓附屬納骨塔，由於第一納骨塔的櫃（塔）位數逐漸飽和，他上任後指示相關單位展開籌建第二納骨塔，並於一○二年開工，去年完成主體工程。

他說，第二納骨塔規劃為五層樓建物，共可設置骨灰箱三萬三千位及納骨箱五千五百位，可望大幅紓解舊有納骨塔塔位不足問題，同時在週邊施作景觀綠美化，營造出公墓公園化意象。

第二納骨塔塔位設計，提供不同宗教及形式的需求，包括東西方宗教（基督教、天主教、回教等）、大中小骨櫃、夫妻櫃及神主牌位。更特別的是，建築強調節能，多扇窗戶設計採光明亮、通風佳，中央大殿挑高設計，強調舒適性，希望營造寬敞、開放的環境，讓民眾有便利的祭拜場所。