〈中部〉山崩路斷逾3月 鹿谷小半天村民喊苦

2017-11-03

〔記者謝介裕／鹿谷報導〕南投縣鹿谷鄉小半天「黑土窟」產業道路，在六月梅雨、七月午後雷陣雨接連肆虐下，出現前所未見的大山崩，造成交通中斷，迄今已三個多月，卻未見公所搶修，地方民眾向中央告狀、訴苦，行政院中部辦公室副執行長湯火聖會同相關單位會勘後，允諾全力協助。

鹿谷小半天休閒農業區範圍包括竹林、竹豐及和雅等三村，農民以種植茶葉、竹筍居多，「黑土窟」產業道路則是農友賴以維生的要道之一，今年六月梅雨來襲，造成邊坡落石不斷滑落，使得原已脆弱的地層更加不穩，以致七月午後雷陣雨，造成長約一百公尺、寬約廿公尺的坡壁崩塌，滾滾而下的大小泥漿、土石，不但部分農作物被連根拔起，甚至吞噬路面，造成交通中斷，使得農友無「路」可進出，嚴重影響作物耕種及運輸，苦不堪言。

鹿谷公所工務課長簡士惇說，「黑土窟」產業道路崩塌區是順向坡，路已被埋沒，若土石清開上面又會滑下來，唯一方法就是不開挖，拉長前後的坡度，利用崩塌下的土石舖路，惟因土石目前含水鬆軟仍不宜施作，絕非罔顧民意。

復建需治山防洪 經費千萬

鄉長黃東灝進一步表示，該道路若要進行搶修、復建，就必須連同治山防洪一併處理，初估經費至少一千萬元，且如何遏止坡壁上方土石繼續滑落、地質鬆軟等工程技術問題，均超過公所能力範圍；感謝中央順應民意伸手奧援，公所將先在崩塌區附近闢建便道，以利農友在道路未搶通前進出，降低民怨。

中央允協助 公所先闢便道

行政院中部辦公室副執行長湯火聖在前縣議員康誌合等相關單位、人員陪同下會勘後表示，崩塌區影響的是產業道路，非私人道路，符合公共用途，將與水保單位進一步研議道路復建工作。