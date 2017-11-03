〈中部〉（嘉義）馬稠後案抹黑？ 花、文隔空開火

2017-11-03

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長張花冠與立委陳明文之爭繼續延燒，兩人因馬稠後產業園區二期開發案隔空互鬥！張花冠昨在嘉義縣議會施政報告時指出，陳明文前天在立法院質疑馬稠後二期尚未完成土地取得，嘉義縣政府就完成專案管理公司（PCM）遴選，每個月付款兩、三百萬元，「這是抹黑」，她強調縣府至今未付款給PCM廠商一毛錢，開發一切依法進行。

陳明文昨針對此事回應，他並沒抹黑，「質詢時根本沒提張花冠名字」，他提到馬稠後二期開發案時，是指嘉義縣府與台糖在土地開發方式還未達成協議就完成專案管理公司遴選簽約，「以後」每個月要付兩、三百萬元。

陳明文強調，他並沒有說「縣府已經付款給專案管理公司」，而是指未來若透過協議價購取得土地，縣府還必須編預算，在土地未取得前，縣府就完成專案管理公司遴選，他認為程序上有問題。

陳明文說，馬稠後二期土地問題還在行政院跨部會協調，他身為嘉義縣立委，關心地方經濟發展，盼早日開發，「質詢此開發案有什麼不對？」

張花冠指出，馬稠後二期園區已獲經濟部同意編定為工業區，縣府於民國一○五年十一月收到台糖公司函文，同意優先以合作開發模式提供土地，縣府依法公開評選專案管理公司，今年二月十七日決標，三月廿三日簽約，總經費為八千五百六十三萬餘元，目前尚未達到付款要件。

張花冠說，今年三月台糖公司政策突然大轉彎，土地「只租不售」，但此方式不利開發，縣府積極向中央政府及台糖公司協商，陳明文身為嘉義縣立委，應向台糖公司協調解決土地開發問題，為嘉義縣民爭取建設，而不是用莫須有的罪名抹黑縣府。