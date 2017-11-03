〈中部〉斜紋夜盜蟲肆虐 雲林防治講習場場爆滿

2017-11-03

〔記者廖淑玲／雲林報導〕針對雲林沿海鄉鎮花生田傳出遭斜紋夜盜蟲嚴重危害疫情，農政單位昨天起在虎尾、元長、北港等農會連續舉辦病蟲害防治及安全用藥講習，教導剛經歷蟲蟲危機的農民有效防治，場場爆滿反應熱烈。

農會供藥製誘蟲盒 效果好

花生是雲林縣重要作物之一，受病菌、蟲害影響，已經連續三年歉收，收購價格漲聲響起，偏偏採收期又遇到多年才爆發一次的蟲害，三個多月辛苦耕種恐付諸流水。

雲林縣政府邀請農委會台南區農業改良場及農業試驗所研究人員為農民講解花生病蟲害防治，農民針對田裡夜盜蟲農藥「怎麼噴都噴不死」的問題熱烈討論。

台南農改場博士研究員陳昇寬主講虎尾農會場，他說，最近一個多月來田裡一定出現過很多飛蛾，牠們交配後將卵產在細嫩葉片，七至八天後孵化開始危害農作物，此時是噴灑藥物最佳時機，最佳防治其實是用性費洛蒙誘捕公蛾，一來不用花錢請人噴藥，二來效果良好，安全又不會有抗藥性。

虎尾農會推廣部主任蔡武吉指出，虎尾農會除了準備性費洛蒙誘蟲盒及藥劑供農民免費申請，還下鄉發放，有效減緩虎尾地區斜紋夜盜蟲疫情。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國呼籲，飛蛾具向光性，只要看到路燈下有蟲飛舞，使用性費洛蒙誘蟲盒會收到良好效果，誘蟲盒可以使用回收寶特瓶自製，製作方法及藥劑可就近向各鄉鎮市農會洽詢；另在三日、七日、九日分別在北港、褒忠及麥寮農會尚有病蟲害防治講習會。