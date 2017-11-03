〈中部〉（嘉義）展2週 38隻蝸牛裝置藝術近半斷觸角

2017-11-03

〔記者曾迺強／大林報導〕嘉義縣大林鎮大林轉運站草地的「米蘭慢城轉運蝸牛」裝置藝術，啟用亮相短短半個月以來，卅八隻作品近半數蝸牛觸角竟然被折斷，點綴的裝飾品也不翼而飛，這些作品由大林鎮樂齡學習中心志工隊長陳美吟號召銀髮族製作，陳美吟昨痛心說：「作品由長輩們費時兩個月製作，呼籲大家不要破壞阿公、阿嬤辛苦成果！」

銀髮作品受損 公所研議圍欄

大林鎮樂齡中心均齡七十歲的銀髮族，連月來蒐集廢輪胎、廢寶特瓶等，組成卅八隻代表「慢城」標誌的「米蘭慢城轉運蝸牛」裝置藝術，塗上繽紛顏色，「蝸牛殼」尺寸有最長直徑一百卅公分的農機輪胎及最小的機車輪胎，作品放置在大林轉運站內草地。

上月十四日晚間，大林鎮公所舉辦「慢城彩繪蝸牛暨音樂燈會」發表作品，半個多月來，吸引不少遊客前來拍照、打卡，成為大林新景點。

孩童跨騎拉斷觸角 飾品被拔

「哇！蝸牛觸角斷了。」民眾林佳儀說，這些展示不久的作品，竟有觸角斷裂、變形，斷裂處更有水泥塊崩落，痛批破壞者太沒公德心，建議周邊應拉線封鎖，勿讓人動手觸摸。

陳美吟表示，不少親子家庭前來遊憩，疑似有孩童跨坐在內圈的小蝸牛上時，雙手握住並搖晃蝸牛觸角，導致以水泥包覆鐵絲、約廿公分長的柱狀觸角斷裂或變形；另有人無視草地豎立「請勿損壞」牌示，將「Rody跳跳馬」等裝飾小玩偶拔走或棄置一旁，將擇日號召長輩修復。

大林鎮代理鎮長葉和平說，研議在蝸牛裝置藝術周邊加設圍欄，避免被有心人靠近破壞，若鄉親發現遭人破壞，請上前勸阻，一起來保護長輩們的作品。