〈中部〉保安林地可望解編 太平枇杷專區有譜

2017-11-03

農委會同意審議解編事宜

〔記者黃鐘山／台中報導〕太平枇杷產地爭取保安林地解編，農委會終於鬆口同意審議解編，市議員張玉嬿二日在議會說，市府應儘速配合辦理山坡地查定，種植面積以現況認定，劃定枇杷專區；農業局長王俊雄允諾早日框定面積，拿掉保安林的緊箍咒。

太平區大湖桶是台灣枇杷發源地，日治時代起試植，土地從示範林場承租變成保安林地，林務局基於國土保安，四年前要求廢耕造林，地方爭取設置專區，之後為適應混農林業新政，果農申設「優質水果集團產區」，但土地用途仍不符相關法令規定。

學者評估 認保安林已無存置必要

張玉嬿說，民進黨民代及前太平市長余文欽等人為枇杷農爭取保安林解編、設置專區多年，學者也專案評估「保安林已無存置必要」，立委何欣純上月召開枇杷產區用地協調會，農委會總算同意審議解編事宜，並發文要求農業局辦理山坡地查定工作。她表示，太平枇杷產區從未崩坍、安全無虞，但權管機關變來變去，土地清冊超過廿年未曾現場核對，市府應藉這次查定解決疑義，一定要以種植現況的面積為主，之後才將查定報告、劃定專區送交農委會轉行政院核定解編。

市議員謝志忠、蔡雅玲也說，保安林地是歷史共業，希望政府藉此次太平山坡地查定模式，複製經驗來解決和平、東勢、新社等保安林地解編的問題，讓山坡地也能依法宜農。

農業局：著手進行查定 框定面積

農業局長王俊雄回應，林務局因機關角色關係，難以進行保安林地可利用限度查定、主動解編，目前先由市府進行查定，科學認定是否仍為水源水庫區、土壤結構、坡度、現況，農委會才會進入審查程序，市府會努力在半年內完成、框定面積。

他強調，市府會以農民的角度彈性認定現況，希望先拿掉保安林的緊箍咒，之後推動專區、輔導產業就容易進行。農業局說明，已依農委會相關規定，研擬專業委託案，將進行種植面積和相關農業設施認定，並協調林務局從寬認定。